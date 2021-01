VÍDEO: Mancini fala sobre briga por vaga na Libertadores

Mancini chegou no Corinthians para mudar o clube de patamar no Campeonato Brasileiro. Antes em dificuldades, o hoje o clube já sonha com uma vaga na Libertadores, como deixou claro o treinador em entrevista coletiva.

"Acho possível, sim, a partir do momento que a gente mantenha o desempenho que tem chamado a atenção de todos. Mais importante do que falar do futuro, é manter o que é feito, buscando evolução, melhorar, mais organização, equilíbrio, e vislumbrar coisas boas e positivas para o nosso dia a dia", disse o treinador.

