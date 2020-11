VÍDEO: Mancini fala sobre desgaste físico e mudanças no Corinthians

O Corinthians venceu o Coritiba pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro e assumiu a 9º posição do Brasileirão. Vagner Mancini, treinador do Timão, falou sobre o desgaste físico enfrentado por sua equipe.

"Vi o Corinthians sofrendo um pouco na parte física no final do jogo, talvez em função do jogo diante do Grêmio, que jogamos boa parte da partida com dez homens e depois com nove e não foi no finalzinho. Tivemos de administrar a carga de treinamentos na segunda e na terça-feira para que os jogadores estivessem inteiros. Foi um ótimo desempenho no primeiro tempo, físico, tático e técnico. Na segunda etapa a equipe sentiu, eu sabia que teria de fazer as cinco substituições e elas foram pensadas ao longo do jogo, mas também antes. Sabíamos que talvez alguns chegassem à exaustão antes dos 90 minutos", disse o treinador.

