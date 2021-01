Mancini fala sobre planejamento da próxima temporada

O Corinthians já pensa na próxima temporada. Em entrevista coletiva, Mancini revelou conversas com a nova diretoria para a chegada de reforços.

"Reforços virão, mas não posso adiantar nada. Estamos no começo de janeiro, mas ainda no final da temporada passada, pela pandemia, houve aperto de calendário. O início do Paulistão é em fevereiro. São quase 50 dias de Brasileirão, aí entraremos num início de temporada. O que posso adiantar? Nas conversas que tivemos de planejamento e elenco, o Corinthians vai buscar jogadores pontuais", disse o treinador.

Confira no vídeo acima o que disse Mancini!