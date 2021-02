Mancini mostra otimismo para temporada 2021 no Corinthians

O Corinthians perdeu para o Santos no clássico dessa quarta-feira, na Vila Belmiro e praticamente deu adeus a uma vaga na próxima edição da Libertadores.

Ao final da partida, o treinador do 'Timão', Vagner Mancini, concedeu entrevista coletiva e falou sobre as perspectivas da equipe para a próxima temporada.

"Sou um otimista de plantão, acho que essa temporada vai ser melhor que a de 2020. E em cima disso a gente conta com o apoio de todo mundo. O torcedor sabe aquilo que está sendo feito, sabe que neste momento temos que estender as mãos e, de mãos juntas, ir atrás do melhor", disse o treinador.

"Se há dificuldade do Corinthians para ir atrás de atletas no mercado, as outras equipes passam pelo mesmo. Não podemos de maneira alguma ficar chorando e, sim, estarmos concentrados no que fazemos diariamente para o clube render mais".

"Daqui a pouco encerra o Brasileiro e entra o Estadual, e temos que ter a força necessária para fazer uma bela campanha também. Acho que neste momento é importante que todo mundo conte com aquilo que possa ajudar. De mãos dadas, a gente vai sair dessa situação e ter uma temporada melhor", completou.

Confira no vídeo acima o que disse Mancini!