"Nenhum atleta do Corinthians está sendo descartado", diz Mancini

O Corinthians encarou o Ceará na Neo Química Arena pela 34º rodada do Brasileirão. De virada o time de Mancini conseguiu uma importante vitória, que deixou a equipe na 8º com 48 pontos. Em entrevista coletiva, o treinador falou sobre a possibilidade de apostar em jovens da base.

"Eles são observados com o máximo de atenção, estamos num final de temporada, e começo de ano. É importante que a gente expresse o que é feito. Pegar uma promessa num final de temporada e fazer a entrada num time nesta situação, que o time precisa ganhar, talvez seja antecipado. Mas Cauê e outros do sub-20 terão suas oportunidades, essa tem que ser a lógica. Sabemos do potencial dele e de outros, e dentro do nosso planejamento, logo temos o Paulistão com uma lista de inscrição, mas nenhum atleta do Corinthians está sendo descartado. Conto com todos", disse o treinador.

Confira no vídeo acima o que disse Vagner Mancini!