No último dia 18/01, o embate entre Palmeiras e Corinthians saiu com uma goleada do Verdão por 4 a 0 graças aos dobletes de Raphael Veiga e Luiz Adriano.

No vídeo acima, você confere um trecho da coletiva com o técnico do Timão, Mancini, onde ele deixou claro que os atletas não podem ser detonados por conta de um jogo ruim.