Mancini pede calma na reconstrução e vê Corinthians no caminho certo

O Corinthians fez a sua estreia no Campeonato Paulista de 2021 com um empate sem gols contra o Red Bull Bragantino.

Ao final da partida, o treinador do 'Timão', Vagner Mancini, falou sobre o processo de reconstrução que o time da Neo Química Arena está passando.

"A cara do Corinthians ainda não está definida para esse ano. Alterações, gente nova no elenco. Na última entrevista, disse que faríamos a reconstrução do time. É preciso tempo. O espírito foi mostrado. Quem entrou, mostrou a alma da equipe do Corinthians", disse o treinador.

"Já vi diferente nestes dois últimos jogos. Quando não teve superioridade técnica, brigou muito. Estamos no caminho certo", completou.

