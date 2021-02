O Vasco da Gama empatou em 0 a 0 com o Corinthians e está praticamente rebaixado. Entenda a situação de mais um campeão que deverá disputar a Série B na próxima temporada.

No vídeo acima, você confere um trecho da coletiva com o técnico do Timão, onde ele fala sobre o fim da temporada do Brasileirão.