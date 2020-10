Mancini: "Temos que mudar de atitude"

O Corinthians recebeu o América-MG pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil e acabou sendo derrotado por 1 a 0. Irritado, Mancini cobrou atitude da sua equipe.

"Quem constrói jogo é quem joga no meio e ataque. Essas diferenças do nosso treinamento para o jogo é que temos que equacionar. E isso precisa ser passado para os atletas. Eu, ao longo do tempo, vou enxergando quem é que tem mais personalidade para jogar neste momento. Às vezes escalar uma equipe é baseada em outros fatores. Hoje entrei sem um homem de referência, estou analisando tudo, tenho de ter um time capaz de mudar uma situação, não é simplesmente ganhar jogo, tem de mudar uma situação. Aí tentamos acertar mais que errar, às vezes erramos. Temos que mudar atitude para que as coisas se encaixem de maneira diferente. Temos de fazer por merecer o resultado, não podemos simplesmente ganhar numa bola que desvia em alguém", disse o treinador em entrevista coletiva.

Confira um trecho da entrevista de Vagner Mancini no vídeo acima!