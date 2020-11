Mancini: "Temos totais possibilidades de fazer um grande 2º turno"

O Corinthians visitou o Estádio Olímpico de Goiás para encarar o Atlético-GO pela 20º rodada do Campeonato Brasileiro, que marca o início do segundo turno da competição. Vagner Mancini, treinador o 'Timão', falou sobre as expectativas da equipe na sequência do torneio.

"Hoje foi o início do segundo turno, e temos totais possibilidades de fazer um grande segundo turno. Obviamente, dentro do que é possível, pois todos nós enxergamos futebol e é importante que você vislumbre aquilo que pode acontecer. Não adianta ficar sonhando com coisas irreais, sou verdadeiro nas cobranças e nas metas que passo aos jogadores para que cada um deles possa elevar o seu limite para que o Corinthians pare de oscilar no campeonato e construa uma campanha sólida daqui para frente",

Confira no vídeo acima o que disse Mancini!