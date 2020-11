O Corinthians perdeu por 2 a 1 em visita do Atlético-MG pela 21ª rodada do Brasileirão e agora ocupa o 11º lugar da tabela, somando 25 pontos.

Confira no vídeo acima as palavras do técnico Vagner Mancini, que falou após a partida sobre a intensidade do time e agora pensa no próximo compromisso, o jogo da segunda-feira (23), em casa, contra o Grêmio.