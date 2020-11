No último 14/11, o Corinthians enfrentou o Atlético-MG pela 21ª rodada do Brasileirão, saiu na frente aos 6 minutos com gol de Matheus, mas acabou perdendo de virada por 2 a 1 graças aos gols de Guilherme Arana e Marrony.

No vídeo acima, você confere as palavras do técnico do Timão sobre a partida, onde fala dos dois erros da equipe que levaram à derrota.