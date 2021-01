Mancinismo 'mental' leva Corinthians de vexame no Derby à boa vitória sobre Sport

Foi uma noite boa para o torcedor do Corinthians. Depois de protagonizar um vexame histórico ao perder por 4 a 0 para o Palmeiras, na segunda-feira (18), o Timão recebeu o Sport Recife e venceu por 3 a 0, amenizando os impactos da dolorosa derrota para o arquirrival. Mais uma vez o destaque de uma boa partida vai para o trabalho de Vágner Mancini e seu 'Mancinismo', que mostrou que não vive apenas dentro das quatro linhas, mas que conta com um importante trabalho psicológico.

Quando o Timão entrou em campo na segunda-feira (18), no Allianz Parque, poucos imaginavam que o embalado trem do Corinthians poderia ser parado da forma como foi. Subjugado por Abel Ferreira e seus comandados, o Corinthians sofreu uma goleada.

Ao final do Derby paulistano, o consternado técnico Vágner Mancini não escondeu a frustração pelos 4 a 0 sofridos, e prometeu um time focado contra o Sport Recife.

"Nosso vestiário pós-jogo foi de muita conversa, olho no olho, dedo em riste no momento em que tinha que ter. Mas daqui a quinta vamos reverter o quadro emocional e e equipe vai entrar forte novamente contra o Sport", declarou Mancini após o vexame.

A promessa de Mancini se cumpriu e em nenhum momento o Corinthians se viu ameaçado diante do Leão da Ilha do Retiro, que vive um drama para fugir das últimas posições.

O Corinthians dominou a partida e os números, já que contou com 61% de posse de bola, 20 finalizações, sendo 12 no alvo, além de 546 passes trocados entre si. Bastante diferente do panorama apresentado três dias antes.

A equipe de Itaquera vive um bom momento no Brasileirão e sonha com uma vaga na Libertadores da América. Um dos destaques do time no momento é Mateus Vital, que já foi muito questionado pela torcida alvinegra, mas hoje acumula três gols nos últimos quatro jogos.

Times fortes não contam apenas com jogadores fisicamente fortes, mas também com o lado emocional equilibrado, por conta de uma boa condução de grupo, que parece estar sendo o ponto forte do trabalho de Mancini no Timão.

De total desacreditado e candidato ao rebaixamento à ascenção meteórica e disputa por uma vaga na competição mais importante das Américas, o Timão tem motivos para olhar para 2021 com otimismo.