Mandzukic anuncia saída do Al-Duhail

O ex de Juventus, Bayern e Atlético de Madrid não estava nos planos de Sarri no começo do ano e, após ser convocado para apenas três partidas, foi ao futebol do Catar. Mandzukic chegou ao Al-Duhail na última janela de transferências e já está deixando o clube.

O atacante anunciou neste domingo a desvinculação com a equipe após uma experiência de seis meses. "Cheguei a um acordo com a diretoria do Al-Duhail para rescindir meu contrato em acordo mútuo", escreveu o jogador pelas redes sociais.

O croata de 34 anos ainda agradeceu o clube, com quem disputou nove partidas - sendo titular em oito - e marcou dois gols. Ainda é incerto seu futuro, mas a imprensa europeia especula o retorno ao continente para disputar a próxima temporada.