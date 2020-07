Mandzukic é alvo de três grandes

Itália ou Inglaterra estão no horizonte de Mandzukic. Uma nova aventura o espera.

Pouco durou a estadia de Mandzukic no Catar: esse domingo anunciou o final do seu contrato com o Al-Duhail. Tudo parece indicar que na próxima temporada, está de volta ao futebol europeu.

O atacante tem três pretendentes. Dois estão na Itália: Inter e Milan. As duas equipes de Milão teriam se interessado no ex-jogador da Juventus.

Conhece perfeitamente o 'calcio' e isso é grande punto ao seu favor. Ao ter rescindido o seu contrato chegará a custo zero, o que o coloca na mira de vários clubes importantes.

Na Inglaterra, o maior interessado é o Manchester United. Acreditam que se trata de um reforço 'top' para brigar pela Europa na próxima temporada.

Dos três, o mais posicionado é a Inter, de acordo com o jornal 'La Gazzetta dello Sport'. Ao seu favor a equipe teria a boa relação de Mandzukic com Marotta, diretor esportivo 'nerazurro'.