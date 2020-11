Mangala, desfalca o Valência por faringite

O zagueiro francês Eliaquim Mangala não participou da sessão de treinos do Valência nessa quarta-feira por uma faringite, segundo confirmou fontes do clube a 'EFE'.

A baixa de Mangala se une a do seu compatriota e também zagueiro Mouctar Diakhaby, que sofre uma lesão muscular e ficou de fora das últimas partidas.

Dessa forma, o treinador Javi Gracia só conta com dois zagueiros, o brasileiro Gabriel Paulista e o espanhol Hugo Guillamón, que foram titulares contra o Getafe.

O próximo compromisso do Valência será no domingo contra o Real Madrid no Mestalla,