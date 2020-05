Maracanã, Bombonera e mais: os candidatos para as próximas finais da Sul Americana

A Conmebol divulgou, nesta quinta-feira (14), os estádios candidatos para sediar as finais únicas da Copa Sul Americana de 2021, 2022 e 2023.

Ao todo, sete estádios brasileiros estão na corrida para ser palco da grande final da Sul Americana entre eles o lendário Maracanã, que vai sediar a decisão da Libertadores de 2020.

Além dos brasileiros, outros templos do futebol sul americano estão na disputa, como a La Bombonera, casa do Boca Juniors, e o Monumental de Nuñez, do River Plate. Ao todo são 18 candidatos de seis países diferentes (Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Peru e Equador).

Confira quais são os estádios:

CANDIDATOS PARA 2021 Foto: Getty Images La Bombonera (Buenos Aires, ARG - Boca Juniors) Monumental de Nuñez (Buenos Aires, ARG - River Plate) Nuevo Gasometro (Buenos Aires, ARG - San Lorenzo) Libertadores de América (Buenos Aires, ARG - Independiente) Presidente Perón (Buenos Aires, ARG - Racing Club) Único (Santiago del Estero, ARG) Mané Garrincha (Brasília, BRA) Arena da Baixada (Curitiba, BRA - Athletico-PR) Arena Castelão (Fortaleza, BRA) Beira Rio (Porto Alegre, BRA - Internacional) Arena Pernambuco (Recife, BRA) Maracanã (Rio de Janeiro, BRA) Arena Fonte Nova (Salvador, BRA) Nacional (Santiago, CHI) Rodrigo Paz Delgado (Quito, EQU) CANDIDATOS PARA 2022 Foto: @Tato_Aguilera La Bombonera (Buenos Aires, ARG - Boca Juniors) Monumental de Nuñez (Buenos Aires, ARG - River Plate) Nuevo Gasometro (Buenos Aires, ARG - San Lorenzo) Libertadores de América (Buenos Aires, ARG - Independiente) Presidente Perón (Buenos Aires, ARG - Racing Club) Único (Santiago del Estero, ARG) Mané Garrincha (Brasília, BRA) Arena da Baixada (Curitiba, BRA - Athletico-PR) Arena Castelão (Fortaleza, BRA) Beira Rio (Porto Alegre, BRA - Internacional) Arena Pernambuco (Recife, BRA) Maracanã (Rio de Janeiro, BRA) Arena Fonte Nova (Salvador, BRA) Monumental (Lima, PER - Universitario) Nacional (Lima, PER) Nacional (Santiago, CHI) Rodrigo Paz Delgado (Quito, EQU) CANDIDATOS PARA 2023 Foto: Juan David Londoño / Goal.com La Bombonera (Buenos Aires, ARG - Boca Juniors) Monumental de Nuñez (Buenos Aires, ARG - River Plate) Nuevo Gasometro (Buenos Aires, ARG - San Lorenzo) Libertadores de América (Buenos Aires, ARG - Independiente) Presidente Perón (Buenos Aires, ARG - Racing Club) Único (Santiago del Estero, ARG) Mané Garrincha (Brasília, BRA) Arena da Baixada (Curitiba, BRA - Athletico-PR) Arena Castelão (Fortaleza, BRA) Beira Rio (Porto Alegre, BRA - Internacional) Arena Pernambuco (Recife, BRA) Maracanã (Rio de Janeiro, BRA) Arena Fonte Nova (Salvador, BRA) Nacional (Santiago, CHI) Atanasio Girardot (Medellin, COL) Monumental (Lima, PER - Universitario) Nacional (Lima, PER) Rodrigo Paz Delgado (Quito, EQU)

Ainda foram divulgados os candidatos para receber as finais da Libertadores dos mesmo anos, com Arena Corinthians e Morumbi entre as possibilidade.