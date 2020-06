Maracanã: hospital de campanha e palco do Carioca

Dependendo apenas do aval do governo do estado para voltar às atividades, o Campeonato Carioca já deve ter a bola rolando no próximo dia 18 de junho, com a partida entre Bangu e Flamengo. O recomeço do estadual vai acontecer em meio a altos números de casos confirmados de Covid-19 e de muitas mortes diárias.

E a situação fica ainda mais bizarra quando se pára para analisar que um dos principais cenários do futebol carioca, o Maracanã, está servindo como hospital de campanha para o tratamento dos infectados pelo vírus.

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, porém, minimizou os riscos do jogos aconteceram ali: "Não tem problema com o hospital de campanha. O jogo são só os jogadores, vão entrar por um portão que não tem ligação com o hospital de campanha. A imprensa é restrita, com todas as normas de segurança. A Vigilância Sanitária vai estar para fiscalizar vestiários, atendimento médico aos jogadores".

No entanto, não são só as questões de saúde que preocupam neste momento, muitos torcedores, indignados com a situação, apontam a falta de respeito que é realizar uma partida de futebol enquanto, a poucos metros dali, alguns lutam por suas vidas e outros choram a perda de familiares em decorrência da Covid-19.

Nas redes sociais não faltam críticas à postura da Ferj quanto ao retorno do campeonato. As palavras "irresponsabilidade" e "mórbido por diversas vezes aparecem ao lado das reclamações dos torcedores.

Outros apontam que campeonatos de porte muito maior do que o Carioca, como a Liga dos Campeões e as Olimpíadas, seguem sem data para retorno ou foram adiados, mesmo em países em que o número de novos casos já está controlado.

Nenhuma imagem é capaz de simbolizar melhor o que é o retorno do Campeonato Carioca nesse momento: acima, jogadores no Maracanã competindo pela glória, abaixo, centenas de pessoas lutando pela vida, no único hospital de campanha da cidade. A humanidade e o respeito estão mortos.