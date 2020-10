Maradona, confinado após contato com possível positivo

Diego Armando Maradona não poderá sair de casa nos próximos dias. Pelo menos, até que um de seus guarda-costas teste negativo para COVID-19.

E é que esse membro de seu corpo de segurança apresenta, segundo 'Goal', sintomas compatíveis com o coronavírus.

O médico pessoal do técnico de ginástica recomendou que ele ficasse confinado em casa, pelo menos até o resultado do teste. E caso dê positivo, o treinador também terá que fazer exames.

Com apenas 60 anos, Maradona faz parte do grupo de risco para seus problemas cardíacos. Por este motivo, demorou um mês para se juntar ao trabalho com o 'Lobo' e, até agora, era feito sob um rígido protocolo de segurança.