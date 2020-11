Maradona deixará o hospital nessa sexta-feira

Más notícias assustaram a Argentina nesta semana quando Maradona teve de passar por internação em um hospital, onde está desde a segunda-feira.

Quando parecia que seu estado de saúde era estável, exames detectaram um coágulo no cérebro do ex-jogador e atual técnico do Gimnasia. O problema exigiu que uma cirurgia de urgência fosse realizada na terça-feira.

Os médicos explicaram que tratava-se de um hematoma subdural, um acúmulo de sangue na meninge, mas afirmaram ser um coágulo de pequena proporção. Segundo 'Clarín', o problema é causado por um trauma que pode vir de anos atrás.

Nesta quinta-feira, com a operação bem-sucedida, foi confirmado que sua evolução foi "muito boa" e novos testes demonstraram boas condições físicas. Os médicos ainda afirmaram que Maradona tem muita vontade de deixar o hospital e permitiram sua liberação para essa sexta-feira.