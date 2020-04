Maradona dispara contra os dirigentes argentinos por calotes

A pandemia do coronavírus pegou o mundo de surpresa e vai deixando um rastro de destruição por onde passa. Em meio a uma crise financeira, os clubes vão ajustando as contas como pode.

Na Argentina, Maradona criticou a atitude de alguns dirigentes que se aproveitam do momento delicado para não cumprirem com as suas obrigações.

“Existem jogadores que não precisam ser pagos, todos sabemos disso, mas também há atletas que não podem jogar de graça nem por um mês, e os clubes devem pagar. Mas vejo algumas instituições tentando se aproveitar desse momento para não pagar”, disse o ídolo argentino.

“Da minha parte, estou disposto a ajudar outros treinadores”, comentou 'Don' Diego, que sugeriu a criação de um fundo por parte dos jogadores que ganham mais para ajudarem os que ganham menos.