Maradona e a 'Mão de Deus': "80.000 pessoas foram enganadas"

Em um vídeo para a AFA Play, Diego Armando Maradona olhou para trás para falar do que foi um dos gols mais comentados de toda a sua carreira esportiva e que se tornou uma das peças históricas do futebol.

O que aconteceu já é bem conhecido e o 'Pelusa' contou novamente com algumas nuances. "Eu estava procurando um muro porque os ingleses eram uma pedra. Valdano não me dá o passe e o antecipa a Sansom. Nesse time, não havia como jogar a bola para trás, mas entregá-la ao goleiro para que ele pudesse continuar. Quando vi que ele estava subindo, eu disse. 'Eu nunca vou chegar nessa bola, por favor, desça' e uma ideia me ocorreu: meter a mão e meter a cabeça", começou Maradona.

O argentino não sabia onde a bola caiu até vê-la no gol. Nesse momento, começou a comemorar o gol como se tivesse sido o mais legal de todos.

"Eu não sabia onde estava a bola. Vejo que ela está dentro da rede e começo a comemorar. E Checho me pergunta se eu tinha feito isso com minha mão e disse para ele calar a boca e me abraçar, como Valdano", continuou ele.

O 'Pelusa' admitiu que foi ver Alin Bin Nasser, árbitro da partida em várias ocasiões: "Eu o visitei várias vezes enquanto ele estava em Dubai, ele me disse que os bandeirinhas marcavam o gol e não viam a mão, mas que havia 80.000 pessoas que também não perceberam. Eu não era a única pessoa errada, todo o estádio estava errado".