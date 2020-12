Poucos dias após a lamentável notícia do falecimento de Diego Armando Maradona, o futebol argentino retomou suas atividades com homenagens ao maior ídolo do país.

O Campeonato Argentino, com regras diferentes por causa da pandemia foi, inclusive, rebatizado: Copa Diego Armando Maradona. Confira no vídeo acima como foi o momento de lembrar do eterno camisa 10 no jogo entre San Lorenzo e Estudiantes.