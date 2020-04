"Maradona está preocupado e assustado, mas está bem"

Diego Armando Maradona está trancafiado em casa, como o resto da população argentina, para aliviar os efeitos do COVID-19. Bragarnik explicou como está o 'Pelusa'.

"Ele está preocupado e assustado, mas está bem. Sabemos perfeitamente que Diego, por tudo o que teve de viver, é uma pessoa que precisa cuidar de si pelos riscos que essa doença acarreta", explicou seu representante à 'CieloSports'.

Apesar de confinado, Maradona continua trabalhando. "Ele está tentando se adaptar a ter que conversar com os jogadores de uma maneira diferente e lidar com situações diferentes, porque não é apenas uma questão física, mas mental. Juntamente com sua equipe técnica, ele procura motivar seus jogadores", acrescentou.

Bragarnik também falou sobre o futuro do '10'. "Não sou sua palavra para transmitir o total de Diego. Há dois anos recebi uma ligação dele para buscar um novo horizonte. Como satisfação pessoal, sinto que conseguimos aproximar Diego do que ele gosta, sentir o treinamento e o cheiro do gramado", ressaltou.

"Eu não o vejo fora disso. Sinto e vejo Diego por um tempo como treinador, é o que ele transferiu para mim e o vejo feliz. Maradona é um excelente jogador, eu o vejo dia a dia, como ele lida com tudo e sei que ele pode continuar dando coisas ao Gimnasia", disse Bragarnik.