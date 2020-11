"Maradona foi um gênio que perdeu o controle da sua vida"

Diego Armando Maradona morreu nessa quarta-feira e o mundo do futebol contia reagindo a sua perda. Nesse sábado foi a vez de uma lenda alemã, Franz Beckenbauer, lamentar a morte do astro argentino.

"Foi um gênio que claramente perdeu o controle da sua vida nos últimos anos, isso não pode passar em branco", disse o ex-Bayern de Muniquem que destacou ainda o caráter do 'Pelusa' quando se encontravam: "Comigo sempre foi simpático, amável. Gostava dele".

Por outro lado, Beckenbauer se mostrou surpreso pela comoção por sua morte, principalmente na Argentina e Nápoles: "Não podemos sequer imaginar isso na Alemanha. Despertou uma histeria, tanto na Argentina quanto em Nápoles".

Também relembrou os seus enfrentamentos na Copas do Mundo. "Nas duas finais do Mundial contra a Argentina, Diego foi meu maior problema. No México, em 1986, estava no seu melhor momento e era imparável".

"Pelé ganhou o Mundial em três ocasiões. Mas, para mim, Maradona está logo atrás dele. Era mais do que um jogador, era um artista", concluiu o alemão.