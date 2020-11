"Maradona nunca se desculpou, tinha grandeza, mas não espírito esportivo"

Faleceu Diego Armando Maradona e as reações não demoraram a chegar. O último a dedicar algumas palavras ao camisa '10' argentino foi Peter Shilton,no jornal 'Daily Mail'.

Um dos protagonistas daquela partida de Maradona contra a Inglaterra na Copa do Mundo do México em 1986 no estádio Azteca. Ali aconteceu o gol do século e, também, a 'Mão de Deus'.

"Me entristece o seu falecimento tão jovem. Sem dúvidas, foi o melhor jogador ao que enfrentei e os meus pensamentos estão com a sua família", publicou o ex-goleiro da Seleção Inglesa.

Shilton recordou aquele famoso gol de mão: "Enquanto ele corria para comemorar, olhou para trás duas vezes, como se esperasse o apito do árbitro. Sabia o que tinha feito. Todos sabiam, menos o árbitro e os dois bandeirinhas".

E completou: "Marcou um segundo gol brilhante quase imediatamente, enquanto ainda nos recuperávamos do que havia acontecido minutos antes. Pela primeira vez na partida, o deixamos correr e ele marcou. Foi um lindo gol, mas não tinhamos dúvidas: sem o primeiro, não teria marcado o segundo".

"O que eu não gosto é que ele nunca se desculpou. Nunca disse que havia trapaceado e que gostaria de pedir perdão. Em vez disso, usou a frase 'Mão de Deus'. Parece que tinha grandeza, mas infelizmente não tinha espírito esportivo", disse o inglês.