Os maiores jogadores que não ganharam a Champions

Conquistar uma Champions League é um privilégio que poucos atletas têm na carreira. Até mesmo alguns dos maiores jogadores de todos os tempos nunca conseguiram levar a tão famosa “orelhuda”. Entre muitos nomes, o veículo britânico Sky Sports elegeu os maiores craques que nunca ganharam a competição.

O número um da lista foi Diego Maradona, que destruiu a seleção da Inglaterra na Copa do Mundo de 1986, da qual terminou campeão, com dois dos gols mais famosos da história do futebol. Primeiro com “a mão de Deus”, depois fazendo fila e driblando quase meio time antes de empurrar a bola para as redes.

O craque argentino jogou duas temporadas no Barcelona e sete no Napoli, onde fez enorme sucesso, mas teve que se aposentar sem nunca ter conquistado a Champions.

Depois de Maradona aparece Ronaldo Fenômeno. O lendário camisa 9 jogou por Barcelona, Inter de Milão e Milan e teve chances de vencer o torneio, mas não conseguiu. Mas onde ele chegou mais perto de levar a “orelhuda” foi no time de galáticos do Real Madrid.

Na temporada 2003/04, o Fenômeno destruiu o Manchester United, em Old Trafford, pelas quartas de final da competição, mas o Real acabou caindo na semifinal para a Juventus.

Completando o pódio está outro brasileiro. Romário também foi um dos grandes camisas 10 da história do Barcelona, formando dupla de ataque ao lado de Stoichkov. Mas o centroavante não ficou muito tempo na Catalunha e resolveu retornar ao Brasil após ser eleito como melhor do mundo.

Talvez a grande surpresa da lista seja Robert Lewandowski, que aparece na frente de craques como Cantona, Matthaus, Ibrahimovic, Bergkamp, Bobby Moore e Totti.

Confira o top 15 abaixo:

1- Diego Maradona

2 - Ronaldo Fenômeno

3 - Romário

4 - Gianluigi Buffon

5 - Roberto Baggio

6 - Robert Lewandowski

7- Eric Cantona

8 - Lothar Matthaus

9 - Zlatan Ibrahimovic

10 - Dennis Bergkamp

11 - Bobby Moore

12 - Francesco Totti

13 - Patrick Vieira

14 - Sergio Aguero

15 - Gianfranco Zola