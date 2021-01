Maradona, Rossi: nomes do futebol que perdemos em 2020

O ano de 2020 ficou marcado pela pandemia da Covid-19, que já vitimou mais de 1,8 milhões de pessoas por todo o planeta. O mundo do esporte, assim como tantos outros, também foi atingido pela doença, que levou alguns nomes importantes no decorrer de 2020, assim como outros trágicos falecimentos por outras causas. Relembre alguns dos craques falecidos no último ano.

Diego Armando Maradona

Vítima de uma parada cardiorrespiratória em 25 de novembro, o craque Diego Maradona faleceu aos 60 anos em Buenos Aires. Considerado um dos maiores de todos os tempos, a morte do argentino comoveu o mundo do esporte, de onde recebeu homenagens de torcidas, clubes e atletas.

Paolo Rossi

Carrasco da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1982, Paolo Rossi, craque de Juventus, Milan e seleção italiana, foi mais uma das duras perdas de 2020. O ex-atacante faleceu no início de dezembro por conta de complicações de um câncer de pulmão, que havia sido descoberto recentemente.

Alejandro Sabella

Falecido em 8 de dezembro após uma insuficiência cardíaca, o argentino de 66 anos marcou época no futebol, seja como jogador ou treinador. Como atleta, chegou a atuar pelo Grêmio, além de Estudiantes, River Plate e Sheffield United. Como treinador, dirigiu a seleção da Argentina de Messi, que chegou à final da Copa do Mundo de 2014, e foi campeão da Libertadores de 2009 com o Estudiantes.

Papa Bouba Diop

Responsável pelo primeiro gol da seleção de Senegal em uma Copa do Mundo, na partida de abertura do torneio de 2002, Diop foi um dos grandes nomes de sua geração no futebol africano. Vigoroso e polivalente em seus tempos de jogador, o ex-volante foi vencido por uma esclerose lateral amiotrófica no último mês de novembro.

Marcelo Veiga

Um dos grandes nomes da história do Bragantino, o treinador e ex-jogador Marcelo Veiga faleceu em dezembro de 2020, vítima do Covid-19. Aos 56 anos, Marcelo treinava o São Bernardo FC, que disputou a Série A-2 do Paulistão.

Valdir Espinosa

Após uma uma complicação resultante de uma cirurgia no abdômen, o treinador de 72 anos morreu no último mês de fevereiro. Com passagens importantes por Grêmio e Botafogo, entre as dezenas de clubes que treinou durante sua longa e vitoriosa carreira.

SIlva Batuta

Atacante marcante de Flamengo e Corinthians, Wálter Machado da Silva morreu em setembro de 2020 aos 80 anos, após um diagnóstico de Covid-19.

Vadão

O Carrossel Caipira no Mogi Mirim, revelação de Kaká no São Paulo e trabalhos importantes na seleção brasileira feminina são só alguns dos feitos da carreira de Oswaldo Alvarez, o Vadão, falecido em maio de 2020 após uma luta contra o câncer.

André Balada

André Neles, mais conhecido como André Balada, morreu aos 42 anos em fevereiro de 2020 por conta de um infarto fulminante. Com uma carreira marcada por gols e polêmicas, o ex-atacante teve passagens por Atlético-MG, Internacional e Palmeiras.

Norman Hunter

Campeão do mundo pela Inglaterra e um dos grandes nomes da história do Leed United, o ex-zagueiro de 76 anos faleceu em abril, após contrair Covid-19.

Carlos Amadeu

Carlos Amadeu trabalho no Vitória, Bahia e na base da seleção brasileira, onde chegou a treinar nomes como Richarlison, Rodrygo, Gabriel Menino e Matheus Cunha, Vinicius Jr., Eder Militão e Paquetá. O baiano de 55 anos teve uma parada cardíaca na Arábia Saudita, onde comandava o time B do Al Hilal desde agosto deste ano.

Rene Weber

Mais uma vítima da Covid-19, o ex-jogador de Internacional, Fluminense e América faleceu em dezembro, aos 59 anos de idade.