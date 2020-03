Maradona parabeniza Futre: "Melhor do que ser felicitado por Jesus Cristo"

Diego Armando Maradona é considerado por muitos o 'Deus' do futebol argentino. Ele fez história no país e no mundo e é sem sombra de dúvidas um dos maiores futebolistas de todos os tempos até os dias atuais. Paulo Futre, outro ex-lendário jogador português, parece concordar plenamente com isso.

Futre comemorou nesta sexta-feira, 28 de fevereiro, seu 54º aniversário e recebeu uma mensagem inesperada pelo Instagram diretamente da Argentina do próprio Maradona e reagiu de uma maneira bastante divertida.

O argentino publicou uma foto histórica dos dois de quando jogavam na Espanha acompanhada da seguinte mensagem: "Tem certeza que você não nasceu na América do Sul? Parabéns, querido Paulo Futre", escreveu ele.

Se a mensagem de parabéns já foi mítica pela foto resgatada, a resposta do português deu ainda mais o que falar, "Isso é muito melhor do que ser felicitado por Jesus Cristo! Estamos velhos, amigo, mas você continuará sendo o melhor jogador que vi neste esporte. Te mando um forte abraço desde Lisboa", comentou Paulo Futre.