Maradona, prestes a sair do hospital

Maradona está prestes a deixar o hospital. A alta do 'Pelusa' está a ponta de ser anunciada e o argentino poderá seguir a recuperação em casa ao lado da sua família.

"A alta de Diego é iminente. Hoje ele não sai, mas vai ser em breve. A reunião com a família foi muito positiva", afirmou Luque em declarações a imprensa na porta do hospital onde o ex-jogador está internado.

"Estamos organizando o lugar que o receberá, será uma casa adaptada para a sua recuperação", completou o médico.

O atual treinador do Gimnasia La Plata foi operado no último dia 3 de novembro para drenar uma hemorragia no cérebro. O procedimento foi um sucesso e o calvário do astro está bem perto de terminar.