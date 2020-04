'Marca': Achraf tem contrato até 2023 com o Real Madrid

Não que a renovação seja uma notícia de última hora, mas era desconhecida. Achraf já está renovado com o Real Madrid, segundo o jornal 'Marca', mudando o cenário do clube para este verão.

O plano da diretoria liderada por Florentino Pérez para a renovação não era segredo e se esperava que isso ocorresse em seu retorno do Borussia Dortmund. No entanto, os espanhóis se adiantaram para garantir o marroquino.

A renovação é por uma temporada, uma vez que o vínculo anterior valia até 2022. Aos 21 anos, o lateral-direito é um dos nomes mais valorizados que pertencem ao Real Madrid. Seu valor de mercado vem aumentando há duas temporadas na Alemanha e chega a 58,3 milhões de euros.

Mas quem está interessado em tirá-lo de Madri? PSG, Chelsea e Juventus são citados pelas imprensas locais como interessados no atleta. Trata-se de três times que estão na lista dos elencos mais caros do mundo, fazendo parte do grupo dos que têm capacidade de arcar com custos de um jogador deste nível.