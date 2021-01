'Marca': Alaba, primeira contratação do Real Madrid para a próxima temporada

Ainda não é oficial, mas não deve demorar para ser. Parece que o acordo entre David Alaba e o Real Madrid é total. O lateral austríaco desembarcará no Bernabéu sem custos.

De acordo com o diário 'Marca' jogador e clube chegaram a um acordo e Alaba seria a primeira contratação do Real Madrid para a temporada 2021-22.

Até o momento, o clube merengue não se pronunciou a respeito, mas a citada fonte afirma que o jogador já teria até realizado os exames médicos.

Ainda de acordo com a citada fonte, o contrato de Alaba com o clube é de quatro temporadas com um valor de onze milhões por ano. Oferta que teria sido apresentada ao atleta no dia 2 de janeiro.

O jogador estava pensando, já que também tinha outras ofertas, como a do Liverpool, mas teria se decidido pelo Real Madrid após recusar três ofertas de renovação do Bayern de Munique.

Depois de 12 temporadas no gigante alemão e 408 partidas, David Alaba fará as malas. E ao que tudo indica o veremos vestido de branco na capital espanhola.