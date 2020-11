'Marca': Cristiano Ronaldo se reaproxima do Real Madrid

Já imaginou se Cristiano Ronaldo voltasse ao Real Madrid? Segundo publicação de 'Marca', o craque não tirou o clube espanhol da cabeça.

Em informação divulgada neste sábado, o jornal afirma que o atacante estaria disposto a retornar ao Santiago Bernabéu, algo que as próprias redes sociais do jogador sugerem.

Cristiano segue atento aos jogos do Real Madrid e comemora as vitórias, como no 'Clásico', compartilhando mensagens dignas de um torcedor. Além disso, recentemente publicou fotos junto com ex-companheiros como Sergio Ramos, Modric e Kovacic.

Aos 35 anos, o português disputa a artilharia do Campeonato Italiano com seis gols marcados nas quatro partidas disputadas. Na campanha anterior, teve 37 gols e seis assistências em 46 jogos, sempre como titular.

Apesar de viver um bom desempenho, o jogador está envolvido em rumores sobre uma possível saída da Juventus. A imprensa italiana afirma que a diretoria italiana não renovará seu contrato e o colocará à venda em 2021.

No entanto, 'Marca' também destaca que o Real Madrid não cogita se esforçar pelo retorno de Cristiano Ronaldo. Primeiro, pelo alto custo financeiro que isso teria. Em segundo lugar, por acreditarem que o ciclo do atacante no Santiago Bernabéu se encerrou de forma satisfatória e que o plano de tentar uma segunda etapa não é visto com bons olhos.