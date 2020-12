Marca distribui cervejas a goleiros vazados por Messi; Diego Alves é maior agraciado

Para comemorar os 644 gols de Lionel Messi no Barcelona, uma das patrocinadoras do atacante vai enviar a cada goleiro vazado pelo artilheiro uma garrafa de cerveja por gol sofrido. E quem mais vai receber os "presentes" vai ser Diego Alves.

A empresa de cervejas é parceira de Messi e trouxe a campanha para comemorar que o argentino bateu o recorde de Pelé como maior artilheiro por um clube só em jogos oficiais. Desta forma, 644 garrafinhas long-neck, numeradas de acordo com a ordem dos tentos, serão distribuídas a cada um dos 160 goleiros que foi vazado pelo atacante com a camisa do Barcelona.

(tradução livre: (644 gols = 644 momentos de mágica de Messi. Sim, criamos uma garrafa customizada para cada um dos gols para enviarmos aos goleiros para brindarmos sua participação na históris. Reis reconhcem Reis".)

Hoje no Flamengo, Diego Alves, que passou seis anos no Valencia, da Espanha, será o goleiro que mais vai receber os "brindes". Ao todo, serão 21 garrafinhas, correspondentes aos 21 gols sofridos. Depois dele Gorka Iraizoz, do Athletic Bilbao, terá direito a 18 e o ídolo do Real Madrid, Iker Casillas, será o terceiro com mais brindes, com 17.

Outros grandes goleiros da história recente do futebol também estão recebendo seus "mimos". Gianluigi Buffon, da Juventus, comemorou as garrafinhas recebidas, dizendo levá-las como um elogio, e aproveitou para parabenizar Messi pelo recorde.

(tradução livre: "Obrigado pelas cervejas. Vou levar como um elogio. Tivemos grandes batalhas nos últimos anos! Parabéns por quebrar o recorde com o 664, Messi, é realmente um feito inacreditável. Saúde".)

Jan Oblak, do Atlético de Madrid, finalista do prêmio de Melhor Goleiro entregue pela Fifa, também já recebeu suas dez cervejas. Na campanha, Messi falou especificamente sobre o esloveno, a quem julga um dos melhores da atualidade. "Bater um goleiro com a qualidade de Oblak é uma motivação extra para mim", disse o craque.

A garrafa mais simbólica, talvez seja a que vai ser entregue a Jordi Masip, do Real Valladolid. O goleiro foi quem sofreu o gol número 644 de Messi, que significou a quebra do recorde de Pelé, em sua época de Santos.

As cervejas já estão sendo entregues aos goleiros, e alguns já até postaram fotos com seus "recebidos". O mote da campanha da marca é "Kings recognize Kings" (em tradução livre: Reis reconhecem Reis), de forma que também seja uma homenagem aos goleiros, assim como disse Buffon. Algumas pessoas, no entanto, ainda questionam o quanto isso é uma coisa legal de se fazer com os atletas.

Por se tratar de uma comemoração aos 644 gols marcados por Messi no Barcelona, os goleiros vazados por ele apenas quando defendiam suas seleções não entram na campanha, bem como aqueles que sofreram gols em amistosos e partidas não oficiais do Barça.