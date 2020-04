VÍDEO: Marca registrada, a comemoração de Cristiano Ronaldo

Um "salto giratório" acompanhado de "sí" se tornou a marca registrada de um dos maiores jogadore da história do futebol: Cristiano Ronaldo.

Sempre que o luso marca um gol, torcedores dentro e fora dos estádios aguardam sua comemoração característica. Algo que nem ele sabe muito bem como surgiu.

"Eu lembro da pré-temporada em Los Angeles: nós jogamos contra o Chelsea, eu marquei um gol e comemorei com o gesto. Me perguntaram: por que você fez isso? Eu não sabia. Eu fiz, virei de costas, tudo de maneira natural. É como todo mundo sempre fala: as melhores coisas acontecem de forma natural", disse me uma entrevista ao canal 'DAZN'.