Marcão projeta duelo entre Sport e Confiança na Copa do Nordeste

O Sport Recife recebe o Confirança na Ilha do Retiro pela quinta rodada da Copa do Nordeste. O jogo está marcado para as 19h (horário de Brasília) desta terça-feira.

Em entrevista prévia à partida, o volante Marcão projetou a partida e falou sobre o desejo de reação após a derrota por 4 a 0 no último jogo. "Todo mundo está muito sentido e muito chateado com o último resultado. Nem os atletas do Bahia esperavam uma vitória com o placar elástico. Mas buscamos nos conscientizar, sentamos, colocamos o pingo nos is e agora é dar sequência. Se ficarmos sofrendo com o resultado adverso vai atrair coisa ruim. É tirar o que foi de proveito e os pontos negativos servir como exemplo", afirmou.

"Cada jogo pra gente é uma final e esse próximo é o mais importante. Estamos atrás dessa vitória, pois já são sete jogos sem resultado positivo. É entrar focado e ainda mais concentrado após a última derrota, da forma como foi. Buscar essa vitória não só para a nossa felicidade, mas para a de todos os torcedores que estão sofrendo com a gente", acrescentou.

Após quatro partidas disputadas na Copa do Nordeste, o Sport acumula dois empates (Sampaio Corrêa e 4 de Julho) e duas derrotas (CRB e Bahia). Esse desempenho deixa o Leão na lanterna do Grupo B com dois pontos.