Marcelinho Paraíba volta ao futebol... com 45 anos!

O japonês Kazu Miura não é mais o único 'quarentão' - no caso dele, 'cinquentão' - que ainda se sente renovado para continuar jogando futebol. No Brasil apareceu um outro caso, pois Marcelinho Paraíba, ex-internacional brasileiro, voltou a calçar a chuteira aos 45 anos.

O meio-campista, com passagem pelo Olympique de Marseille, Trabzonspor, Hertha Berlin e Wolfsburg na Alemanha, e um ex-jogador de São Paulo e Flamengo, entre tantos outros times do Brasil, anunciou que vai jogar pelo Treze, da Série C - Terceira Divisão -.

Marcelinho Paraíba ficou parado apenas por poucos meses, pois jogou até março passado e já havia sido assistente técnico da equipe.

Agora, aos 45, ele quer mostrar que ainda tem mais qualidade do que muitos jovens jogadores que almejam ser estrelas no Brasil.

Em sua época, ele dividiu um time na Seleção Brasileira com jogadores de prestígio como Rivaldo ou Ronaldinho. Ele ainda está na ativa e até estreou no jogo de ontem contra o Vila Nova-GO, que terminou em 1 a 1.