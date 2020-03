Marcelo vai pagar 157 mil euros em multa de trânsito

O lateral do Real Madrid aceitou a multa estabelecida em 157 mil euros (cerca de R$ 847 milhões) após reunião entre seu advogado e as autoridades espanholas competentes.

A punição determinada nesta quinta-feira ao brasileiro deverá ser cumprida com pagamentos diários de 350 euros durante o prazo de 15 meses.

Marcelo conduzia em 19 de dezembro do ano passado quando foi flagrado pela Guarda Civil cometendo uma infração. Os policiais pararam o veículo do jogador e perceberam que ele já tinha um excesso de infrações que o proibia de dirigir.

Não é o primeiro problema do brasileiro com a Justiça envolvendo problemas de trânsito. Em 2013, o lateral foi condenado a pagar 6 mil euros também por conduzir com excesso de pontos na carteira.