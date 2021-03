Marcelo Cabo diz que conta com Castán para temporada

Na estreia de Marcelo Cabo, o Vasco empatou em 2 a 2 com o Nova Iguaçu pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Ao final da partida, entre outras coisas, o treinador falou sobre a figura de Castán.

"Tive uma reunião muito boa com o Castan. Vamos procurar contar com ele na continuidade da temporada. Ele vem de período de transição, está em processo de evolução. Hoje ele é atleta do Vasco e assim que estiver recuperado, vamos tentar contar com Castan sim", revelou o treinador.

Confira no vídeo acima o que disse Marcelo Cabo!