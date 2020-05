Marcelo diz que não sai do Real Madrid, compara Messi a Cristiano Ronaldo e mais

Marcelo já está na história tanto como um dos maiores ídolos do Real Madrid, quanto como um dos maiores laterais que já vestiu a camisa merengue, mas desde a temporada passada não vive o seu melhor momento no Santiago Bernabéu.

Hoje, por exemplo, o brasileiro de 31 não é nem mais titular absoluto na equipe comandada por Zidane. Se na campanha passada enfrentou a concorrência de um jovem Reguilón, nesta temporada a disputa com Mendy não tem sido fácil – ambos foram titulares em 17 jogos, sendo que o francês acumulou mais partidas no total (22 a 19).

E em meio a este momento, surgiram rumores de que Marcelo poderia se reunir novamente com Cristiano Ronaldo, na Juventus. Entretanto, durante live realizada no Instagram, o brasileiro falou para o italiano Fabio Cannavaro que não sabe nada a respeito de uma oferta do futebol italiano e que não pretende deixar o Madrid – onde ainda se sente valorizado.

“Eu não quero sair e acho que o Madrid não me deixaria. Acho que estou muito bem. Desde que eu cheguei aqui com a minha família (em 2007), tenho uma história incrível. Eu não sei se é verdade que a Juventus me quer”, afirmou.

Marcelo também exaltou as qualidades de Zidane e Carlo Ancelotti (hoje no Everton, da Inglaterra) como treinadores, elogiando também o futebol de gente como Eden Hazard e Karim Benzema – seus companheiros de time.

Mas a resposta mais difícil foi quando precisou escolher quem era melhor: Messi ou Cristiano Ronaldo.

“Essa é uma pergunta para ferrar quem joga futebol. Cada um tem a sua coisa. Como eu treinei com o Cristiano e joguei dez anos com ele, a motivação que o Cristiano te passa dentro de campo, as coisas que ele faz, o jeito de falar, como te conduz... é top”, avaliou, antes de completar: “Mas com a bola o Messi pode estar parado e, do nada ele pega na bola e aí...”

Já mais experiente, Marcelo também comparou Vinícius Júnior e Rodrygo.

“O Vinícius é explosão total, tem uma finalização incrível, é top, top. A velocidade que ele tem com a bola, jogou futebol de salão... ele me lembra o Robinho, só que mais veloz. E o Rodrygo é mais calmo, tranquilo e parece que já está jogando faz dez anos. Inteligente, toca, pim, toca... São diferentes. Eu falo para eles ficarem tranquilos, porque a hora deles vai chegar. Agora é dar (a bola) para o Benzema, que faz os gols”.

Perguntado sobre os próximos objetivos, Marcelo não escondeu que ainda sonha em retornar para a seleção brasileira e disputar o Mundial de 2022... sem deixar de citar mais uma Champions League.

“Eu quero mais uma Champions, e com a seleção eu quero um Mundial”.