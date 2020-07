VÍDEO: a trajetória de 350 vitórias de Marcelo no Real Madrid

Marcelo alcançou 350 vitórias com o Real Madrid depois que os merengues triunfaram no campo do Athletic Bilbao, com um gol de Sergio Ramos em cobrança de pênalti sofrido pelo brasileiro.

No final da partida, o lateral recebeu uma camisa comemorativa dessa marca no vestiário do coliseu de Bilbau. O presente foi entregue pelo presidente Florentino Pérez.

O brasileiro, segundo capitão da equipe, estreou-se como jogador do Real Madrid em 7 de janeiro de 2007 em uma partida contra o Deportivo, e nesses mais de 13 anos jogou 509 partidas.

Entre seus 21 títulos, estão quatro Ligas dos Campeões, quatro Mundial de Clubes, três Supercopas da Espanha, quatro Ligas, duas Copas do Rei e quatro Supercopas da Europa.

Confira o vídeo com a trajetória vitoriosa no gigante espanhol do jogador revelado ao mundo pelo Fluminense.