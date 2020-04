VÍDEO: Marcelo e Sergio Ramos, homens de 21 títulos

Desde a temporada 2005-06, Sergio Ramos veste a camisa do Real Madrid, com a qual soma 721 partidas (712 como titular), 62.429 minutos em campo e 97 gols, além de 35 assistências. Números ótimos para um zagueiro, que já tem 34 anos e usa a braçadeira de capitão no time do Bernabéu e na Seleção Espanhola.

Dois anos depois da chegada de Ramos, ele recebeu um companheiro genial pela lateral-esquerda. Marcelo, hoje com 31 anos, vive sua temporada número 15 no clube em que já atuou 537 vezes e no qual soma 87 gols e 98 assistências.

Relembre lances desses dois ícones do Real Madrid, que fazem uma parceria de muita qualidade no setor defensivo de Zinedine Zidane.