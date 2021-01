Marcelo e Sergio Ramos, a um passo da imortalidade

Por motivos diversos, Sergio Ramos e Marcelo não estão no melhor momento de suas carreiras. O brasileiro perdeu seu lugar nos esquemas de Zidane e, para piorar, foi veementemente criticado por sua retração. Sergio Ramos se encontra numa situação semelhante, embora não pelo mau desempenho mas sim pelas dúvidas que existem em Chamartín sobre a sua renovação.

Ambos são dois símbolos do Real Madrid e podem continuar fazendo história nesta Supercopa da Espanha que se disputa na Andaluzia. Com a conquista do último campeonato, o zagueiro e o lateral chegaram a 22 títulos no Real Madrid.

Um número muito alto que os coloca a apenas um passo do que é provavelmente a maior lenda da história merengue, Paco Gento. 'La Galerna del Cantábrico' conquistou 23 títulos com a equipe da sua vida e observa como esta mesma temporada pode perder o privilégio de ser o merengue com mais títulos.

Apesar de Marcelo ser substituto de Mendy, o fato de disputar uma competição secundária como a Supercopa pode lhe dar algumas chances para começar jogando. Se jogar e vencer o Real Madrid, chegará à incrível cifra de 23 títulos que pareciam muito distantes em 2007, quando o brasileiro e Sergio Ramos fizeram sua estreia pelos merengues com a Liga Capello.