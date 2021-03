Marcelo incendeia rumores sobre reencontro com Cristiano Ronaldo

Marcelo fez um comentário ao aparecer com Cristiano Ronaldo na publicação de um vídeo com imagens da conquista da 10ª Champions League do Real Madrid. "Em breve", escreveu o brasileiro junto com dois 'emojis'.

A reação do lateral ao 'post' do perfil 433 recebeu mais de 36 mil 'curtidas' e foi o suficiente para que internautas interpretassem como um possível retorno do português ao Santiago Bernabéu.

O atacante está envolvido em rumores sobre seu futuro e a imprensa italiana inclusive aponta seu preço para quem quiser tirá-lo da Juventus. O Real Madrid e até o Paris Saint-Germain aparecem entre os principais candidatos a contratar o craque.

Segundo revela reportagem publicada por 'AS', Florentino Pérez já propôs ao atacante essa opção de regressar à sua antiga casa. Foi em um evento antes do começo da temporada de 2019-20.

O assunto também foi abordado por Zinedine Zidane e Karim Benzema, que foram questionados nos últimos dias sobre uma possível transferência de Cristiano Ronaldo ao Real Madrid.

No entanto, não se pode descartar que o comentário de Marcelo seja apenas uma provocação por pura diversão ou um indício de que ele poderia ir a Turim para voltar a ser colega do português.

Segundo informação recente do jornal 'The Sun', o brasileiro voltou a ser um presente pedido por Cristiano Ronaldo à diretoria da Juventus.