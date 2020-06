Marcelo marcou o terceiro gol e homenageou George Floyd

O Real Madrid entrou em campo após a parada forçada pela pandemia com fome de gol. Não demorou para abrir o placar com Tony Kroos, em lance que ocorreu aos três minutos.

O placar foi ampliado por Sergio Ramos e, ainda antes do intervalo, o time de Zidane já derrotava o Eibar por 3 a 0 no Estádio Alfredo di Stéfano.

Quem marcou o terceiro gol foi Marcelo. Com muito espaço no campo de ataque, Hazard invadiu a área pela direita e exigiu ótima defesa de Dimitrovic. No rebote, o brasileiro bateu cruzado e com força para ampliar o placar.

Na hora de comemorar, o lateral se abaixou tocando o gramado com apenas um joelho, reproduzindo a postura que virou símbolo da luta contra o racismo nos recentes protestos originados após a morte de George Floyd, vítima de violência policial contra negros nos Estados Unidos.