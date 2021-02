"Marcelo precisa ponderar sua saída do clube"

Marcelo é o alvo principal das críticas no Real Madrid. O brasileiro está bem distante do seu melhor nível e até o seu amigo Rivaldo acredita que o melhor para ele é deixar o conjunto do Santiago Bernabéu.

Na coluna 'Dicas do Rivaldo' que mantem em 'Betfair', o pentacampeão aconselhou o lateral. "Eu sou um grande admirador do Marcelo, mas parece claro que o Real Madrid já está pensando em renovar seu elenco trazendo jovens jogadores para a sua posição, então, apesar de tudo o que ele deu para o clube parece que sua hora está chegando, pois, a idade não perdoa", escreveu.

"Uma vez que não saiu em Janeiro, ele terá tempo nos próximos meses para refletir sobre uma eventual saída no verão, afinal, ele continua tendo muita qualidade para atuar num bom clube europeu ou, caso prefira, se transferir para a China ou os Estados Unidos", analisou.

"Me parece que tudo irá depender de sua vontade, pois o clube não deverá colocar grandes entraves a sua saída numa fase em que não vem jogando tão frequentemente", completou.