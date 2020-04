Marcelo quer seguir no Real Madrid

O contrato de Marcelo expira em 2022, quando ele terá 34 anos, e há sérias dúvidas sobre se terá vínculo renovado. No caso de não prolongar, há cada vez menos chances de deixar dinheiro nos cofres do clube quando terminar sua vida no Bernabéu.

Mas os planos do lateral, segundo 'AS', são diferentes. O jornal espanhol afirma que ele não se vê em outro clube, quer continuar em Madri e ignora as especulações sobre uma suposta ida à Juventus, onde voltaria a formar parceria com Cristiano.

O brasileiro é questionado há um tempo, mas com Zidane ele voltou a ganhar mais espaço. É sem dúvida essa situação que o faz insistir em sua intenção de continuar, embora ele venha dividindo o protagonismo pela esquerda com Mendy.

A publicação de 'AS' afirma ainda que o Real Madrid respeitará a decisão de Marcelo de permanecer. Justo, porque depois de 14 temporadas no time, ele tem o respeito de todos e atingiu o status de estrela. Mas isso não significa que o renovará e, se o fizer, seria como faz com todos aqueles com mais de 30 anos, de ano em ano.