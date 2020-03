Marcelo se orgulha nas redes em lance com Messi

A partida de Marcelo na visita do Barcelona ao Santiago Bernabéu foi dividida em duas partes. Ciente de que não está atravessando seu melhor momento no Real Madrid, o brasileiro quis aproveitar sua grande oportunidade como titular para deixar marcas.

E conseguiu. O lateral do Madrid foi um dos protagonistas da vitória do time de Zidane no 'Clásico', roubando a bola de Leo Messi em uma das jogadas mais perigosas da partida, quando o atacante argentino ia totalmente sozinho em direção a Courtois.

Marcelo se jogou com tudo na frente e conseguiu tirar a bola do 'craque' argentino, levando a torcida presente à loucura. Após tirar o perigo, o brasileiro comemorou com um grito de euforia, consciente da importância do corte preciso.

Por isso, algumas horas após a vitória no 'Clásico', Marcelo foi as redes sociais para publicar várias imagens da partida, entre elas, essa roubada de bola, além de várias outras que mostram o momento da comemoração de seus companheiros de equipe.

"Sabemos como é difícil...mas tenta ser humilde, honesto e feliz! #fé", publicou o lateral do Real Madrid, um texto que também contou com fotos junto com Varane, Sergio Ramos, Vinicius e Kroos.