Marcelo se rende a Davies: "Meus olhos se alegram quando te vejo jogar"

Dentro do espetáculo colossal que o Bayern de Munique fez contra o Barcelona, ​​a figura de Alphonso Davies apareceu em alto nível. Ele estava sendo uma das descobertas do ano e nesse jogo acabou quebrando a casca, principalmente no 2-5 com um belo drible para cima de Semedo. O resultado final não poderia ser outro: elogios de todos os cantos.

E algumas muito especiais, como a de um colega, de profissão e posição, cuja carreira gostaria de imitar. Falamos de Marcelo, que ao final do duelo, através das redes sociais, mostrou sua admiração pelo jogador.

"Grande atuação do time esta noite", escreveu o canadense em sua conta do Instagram, ao que Marcelo respondeu: "Meus olhos se alegram quando te vejo jogar, garoto".

Sem dúvida, palavras muito bem recebidas por Davies, já que nem todos os dias um dos melhores laterais da última década, senão o melhor, lhe dá os parabéns publicamente.