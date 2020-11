O Goiás continua amargando a última colocação no Brasileirão, algo que foi ainda mais agravado após a derrota por 2 a 1 para o São Paulo na última rodada do campeonato.

No vídeo acima, você confere uma coletiva com o executivo de futebol do Goiás, Marcelo Segurado, onde ele fala que é preciso ir jogo a jogo.